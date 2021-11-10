Предпринимателя из Оренбуржья заподозрили в подстрекательстве

В Оренбургской области 49-летнего предпринимателя заподозрили в том, что он подстрекал сотрудника ГИБДД воспользоваться своими должностными полномочиями и затянуть расследование административного дела. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональный Следком.

Предприниматель предложил полицейскому затянуть расследование административного дела до тех пор, пока не истечет срок давности. Он хотел, чтобы его тяжеловесная крупногабаритная техника без препятствий могла проезжать по автодорогам Сорочинского городского округа, а ему не выписывались за это штрафы. Также бюджеты разных уровней понесли ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.