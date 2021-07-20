Предпринимателя будут судить за гибель ребенка в бассейне в Кургане

Управляющего гостинично-оздоровительным комплексом в Кургане, в бассейне которого утонул ребенок, будут судить. Ранее ему вынесли оправдательный приговор, но прокуратура его обжаловала. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина виновен в том, что в комплексе не были обеспечены безопасные условия для нахождения ребенка.

«Мы полагаем, что вина в деятельности Агаева есть, так как он не обеспечил безопасные условия нахождения ребенка в бассейне», — подчеркнули в прокуратуре.

Новое заседание суда состоится 21 июля.