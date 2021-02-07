Предпринимателя арестовали по обвинению в заказе убийства юриста в Петербурге

«Обвиняемому в попытке приготовления к убийству Рудакову суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком по 3 апреля», — рассказали в пресс-службе.

Рудаков на допросе вину не признал и просил меру пресечения без лишения свободы.

Ранее полицейские предотвратили заказное убийство юриста из-за личной неприязни. В преступлении заподозрили 58-летнего бывшего бизнесмена. Этот юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился денег и недвижимости.

В качестве «наемного убийцы» выступил полицейский. Обвиняемый передал ему пять тысяч долларов залога, пистолет с глушителем и информацию о жертве. Во время очередной встречи предпринимателя задержали.