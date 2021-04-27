Предприниматель уклонился от налогов на 13 миллионов рублей в Ставропольском крае

В Ставропольском крае владелец местной компании задолжал налогов на 13 миллионов рублей.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию прокуратуры региона, речь идет о налоге на добавленную стоимость, который он не платил в период с 2016 по 2017 год. Общая сумма неуплаты оказалась выше 13 миллионов рублей.

Чтобы взыскать долг, прокуратура Промышленного района Ставрополя подготовила иск в суд. Он удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура возьмет под контроль исполнение решения суда.