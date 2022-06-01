Предприниматель получил условный срок за попытку продажи поддельного масла в Волгограде

Суд вынес приговор предпринимателю, который хотел продать четыре тонны поддельного сливочного масла в Волгограде.Он получил условный срок. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда».

Мужчина закупил спред и переклеил на него этикетки сливочного масла. Продать он так ничего и не успел. Стоимость товара оказалась равна 1,7 миллиона рублей.

В итоге предприниматель получил два года условно, а двое его сообщников — по году и 10 месяцев.