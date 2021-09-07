Мужчину, который подозревается в убийстве двух девочек в Киселевске, задержали. Он рассказал, что купил школьницам еды и потом пошел с ними кормить голубей. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Подозреваемый вспомнил, что купил в магазине девочкам семечек.

«Просто угостил. Они семечек попросили», — сказал он.

Кроме того, он купил им газировку. После этого мужчина донес пакет с покупками до бетонок.

«Они там голубей покормили. Ну и все: я пошел, ну и они тоже домой. Там же со школы одна девчонка», — добавил он.

СМИ написали, что в Киселевске найдены тела двух девочек, которые пропали 6 сентября. После школы их видели в магазине вместе с взрослым мужчиной. Он им что-то купил, а потом увел в неизвестном направлении. Life написал, что подозреваемый в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбыл около 10 лет за изнасилование.

В СК сообщили, что родители девочек обратились в полицию прошедшей ночью. Сотрудники следственных органов сразу же начали искать детей. Для этого был поднят весь личный состав органов внутренних дел, также помогали волонтеры.