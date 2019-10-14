  • Предполагаемый томский насильник работал в милиции — источник

    14 октября 2019, 09:22

    Андрей Иванов

    Жителя Томской области, которого задержали по подозрению в серии изнасилований, ранее служил в правоохранительных органах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональной полиции.
    Предполагаемый томский насильник работал в милиции — источник

    «Очень давно он действительно работал в милиции, но сотрудником МВД уже долгое время не являлся», — приводит агентство слова собеседника. Также источник рассказал о том, что задержанный подозреваемый работал в службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний региона.

    Подозреваемого серийного маньяка задержали под Томском. Его искали 13 лет

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    Ранее следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии изнасилований в городе Стрежевой Томской области с 2004-го по 2017 год.

    Ему уже предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Следователи настаивают на аресте подозреваемого.

    Личность 60-летнего мужчины удалось установить при изучении ДНК-профиля, который обнаружили во время исследования вещественных доказательств в ходе дополнительной генотипической экспертизы. Также задержанного опознала одна из потерпевших.