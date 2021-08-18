Предполагаемых зачинщиков массовой драки со стрельбой в ТЦ Москвы арестовали

Подозреваемых в организации массовой драки в торговом центре, расположенном на Верхней Красносельской улице, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, конфликт в ТЦ произошел между гостями столицы. Он быстро перерос в драку. Один из участников выстрелил из травматического пистолета. Никто из посетителей не пострадал.

По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция задержала четырех приезжих из ближнего зарубежья и четырех жителей одного из российских регионов. Подозреваемым от 21 до 36 лет. Один из них был неоднократно судим. Травматический пистолет, из которого был открыт огонь в ТЦ, направили на экспертизу.

Мещанский районный суд вынес решение об аресте всех задержанных. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельств произошедшего.

О массовом побоище со стрельбой в «Ашане» на Верхней Красносельской улице в конце июля сообщал РЕН ТВ. По словам очевидцев, дерущиеся просто беспорядочно носились по центру, некоторые били своих оппонентов.