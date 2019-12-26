Предполагаемые останки убитой Соколовым аспирантки нашли в Мойке спустя полтора месяца

Останки нашли в черте Санкт-Петербурга. «Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии», — отметила сторона защиты.

После убийства водолазы обследовали дно реки Мойки и сопряженных с ней водоемов. Из воды они достали несколько мешков с останками потерпевшей, оставалось найти только ноги.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября историк Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную и студентку Анастасию Ещенко. Он лишил девушку жизни в своей квартире на набережной Мойки. Спустя сутки педагог вынес останки по частям, их он пытался утопить в реке.

Соколов находится под арестом до апреля 2020 года. Преподаватель мечтает написать несколько книг.

Потерпевшей по уголовному делу признана мать погибшей Галина Ещенко. Она не верит в раскаяние Соколова. По ее мнению, таким образом историк пытается уйти от ответственности.