Предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани задержали

На Коммунальной улице города Назрань произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Причина — земельный участок. Его не поделили двоюродные братья. Полицейские доставили на допрос Савангероя Медова — предположительно именно он стал инициатором ссоры. Источник издания «Интерфакс» рассказал, что мужчина склонен к конфликтам.

В перестрелке погибло пять человек. Двое из них оказались сотрудниками органов — оба мужчины из конфликтующей семьи Медовых. Также пресс-служба Южного округа войск Национальной гвардии подтвердила изданию «Лента.ру», что один из погибших их сотрудник, он был доставлен в больницу, но вскоре скончался.

Всего в перестрелке участвовали около 15 человек. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц.