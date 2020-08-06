Предполагаемого владельца наркоплантаций задержали в Санкт-Петербурге

Предполагаемого владельца нескольких наркоплантаций задержали в Санкт-Петербурге во вторник, 4 августа. По предварительным данным, вместе с сообщниками он выращивал каннабис.

Все трое подозреваемых ранее уже отбывали наказание в тюрьме. Фермы находились в Петербурге, а также в Выборгском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Вместе с найденными кустами во всех помещениях находилась специальная техника и инструкции для культивации и приготовления психотропных веществ, пишет ИА «Невские новости».

По всем адресам представители правоохранительных органов изъяли примерно килограмм готовой марихуаны и порядка 230 кустов каннабиса. Возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемых взяли под стражу.