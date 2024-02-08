Криминал 08 февраля 2024, 16:09 Предполагаемого виновника смертельного пожара будут судить в Салехарде

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В Салехарде будут судить мужчину, которого считают виновником пожара с тремя погибшими. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Предположительно, жилец дома на улице Чапаева бросил в общем коридоре тлеющий окурок, который и спровоцировал пожар. При тушении нашли тела трех женщин, которые отравились угарным газом. Кроме того, остальные жильцы предъявили иск на 6,5 миллиона рублей.

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Уголовное дело передали в суд, на имущество обвиняемого наложили арест.

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