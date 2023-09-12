Криминал 12 сентября 2023, 17:16 Предполагаемого виновника пожара в ТЦ задержали в Тюменской области

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В Тюменской области задержали мужчину, который, предположительно, виноват в пожаре в торговом центре «Гагаринский» в Ишиме. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на в пресс-службу Ишимского городского суда.

Следствие считает, что подозреваемый выбросил окурок, из-за которого и начался пожар. Это случилось в апреле прошлого года. Когда в отношении мужчины возбудили уголовное дело, он скрылся, но теперь полицейским удалось задержать предполагаемого виновника. Его отправили под домашний арест.

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