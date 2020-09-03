Предполагаемого убийцу бизнесмена из Бугульмы арестовали на 2 месяца

Бугульминский городской суд взял под стражу Араика Мирзояна, который, по версии следствия, открыл огонь по предпринимателю Евгению Деданину. Подозреваемого арестовали до 1 ноября.

Следственный комитет настаивал именно на аресте подозреваемого. В судебном заседании принимал участие прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Убийство Деданина произошло 1 сентября в Бугульме. Преступник выстрелил в бизнесмена в упор.

Раненого доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. По горячим следам задержали подозреваемого. СК РФ сообщал, что речь идет о 54-летнем иностранце, который живет в Самаре. Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве.

По неподтвержденным данным, мотивом преступления стала месть. Деданин стал известен после того, как в 2018 году убил ворвавшихся к нему в дом грабителей. Воры угрожали бизнесмену и требовали денег. Преступники связали хозяина дома, его супругу и знакомого. В какой-то момент предприниматель освободился, схватил нож и ударил несколько раз нападавших. Якобы за эту историю Деданину в итоге и отомстили.