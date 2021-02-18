Предполагаемого угонщика задержали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали мужчину, которого заподозрили в угоне авто. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, накануне полицейские обнаружили на одной из улиц Тихвина Audi, которая врезалась в столб. В салоне машины никого не было. Позднее выяснилось, что иномарку угнали. Во время патрулирования правоохранители задержали подозреваемого. Он признался, что взял без разрешения у своего соседа ключи от машины и угодил в ДТП. Возбуждено уголовное дело.