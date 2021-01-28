Предполагаемого угонщика поймали в Ростовской области
В Ростовской области задержали 43-летнего мужчину, которого заподозрили в угоне внедорожника Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, авто угнали летом прошлого года. Отмечается, что задержанный оказался членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили специальное оборудование для запуска движка и вскрытия замков, а также металлические пластины для изготовления регистрационных знаков и устройства подавления GSM- и GPS-сигналов. Возбуждено уголовное дело.