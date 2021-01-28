Предполагаемого угонщика поймали в Ростовской области

По данным издания, авто угнали летом прошлого года. Отмечается, что задержанный оказался членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили специальное оборудование для запуска движка и вскрытия замков, а также металлические пластины для изготовления регистрационных знаков и устройства подавления GSM- и GPS-сигналов. Возбуждено уголовное дело.