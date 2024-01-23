Криминал 23 января 2024, 14:41 Предполагаемого убийцу подброшенной к мусорке девушки в Воронеже объявили в розыск СК объявил в розыск подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже Пресс-служба Следственного комитета

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В убийстве 17-летней девушки в Воронеже обвинили 28-летнего парня. Его объявили в розыск, сообщило Следственное управление СКР по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкалы Республики Дагестан, <…> который скрылся с места преступления и объявлен в розыск», — заявила пресс-служба.

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Фигурантом уголовного дела по статье 105 УК «России» стал 28-летний Марк Попов, прописанный в Мичуринске Тамбовской области. Его особыми приметами стали татуировки — на обеих руках и в виде демона на груди. На левой ноге в районе голеностопного сустава могла остаться повязка. Следком призвал жителей сообщить в полицию о его местонахождении и гарантировал обратившимся конфиденциальность.

Спрятанное в сумке тело 17-летней девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа, сообщил RT. По одной из версий, ее убили в съемной квартире.