В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

Нижегородский депутат Розин накануне вечером обратился в больницу с огнестрельным ранением. Врачи не смогли его спасти. Но перед смертью парламентарий успел назвать имя предполагаемого преступника.

В Нижегородской области оперативники разослали ориентировки и начали разыскивать подозреваемого. СМИ писали, что в регионе объявили план «Перехват».

Розин, помимо своей депутатской деятельности, был директором ООО «Русский лес». Мужчина, который его застрелил, предположительно, раньше работал у Розина бригадиром. Сообщалось, что накануне сожительница предполагаемого убийцы довезла его на машине до леса, где он скрылся. Отмечалось, что она тоже якобы работает в «Русском лесе». А подозреваемый ранее уже был судим, при этом на него зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия.

Следственный комитет завел дело по статье «Убийство». Начато расследование.