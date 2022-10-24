Предполагаемого убийцу бывшей супруги в Башкирии признали вменяемым | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 18:52 Предполагаемого убийцу бывшей супруги в Башкирии признали вменяемым СК по Башкирии: предполагаемый убийца Дины Махияновой не находился в состоянии аффекта

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Экс-супруг Дины Махияновой, которого подозревают в убийстве бывшей жены, в момент нанесения ножевых ранений находился во вменяемом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по республике.

«По уголовному делу проведен основной комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемого деяния не страдал от психического расстройства, не находился в состоянии аффекта», — сообщили следователи.

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После предъявления обвинения в окончательной редакции уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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Подруга Махияновой рассказала «360», что погибшая заранее знала, что ее бывший муж способен пойти на такой поступок.

«То есть она знала исход. Если уйдет, то такое будет. Она рискнула, и у нее было два варианта: терпеть всю жизнь все унижения побои либо уйти, но он заберет ее жизнь», — пояснила она.

По словам источника, старший сын погибшей еще в детском возрасте часто становился свидетелем ссор между родителем с применением рукоприкладства к матери. В последний раз они поругались, когда мальчик был в лагере. Подростка оттуда забрала Махиянова, которая рассказала, что супруг сбрасывал ее с лестницы и бил.

О трагедии стало известно в августе. По версии следствия, 37-летний мужчина на глазах подруг Махияновой 14 раз ударил ее ножом и скрылся. Спустя некоторое время он явился в полицию с повинной. У погибшей осталось двое детей шести и 13 лет.