Важное 05 марта 2023, 10:55 Предполагаемого соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД РИА «Новости»: в базу розыска МВД внесли соучастника теракта в Брянской области Соцсети

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Предполагаемый соучастник теракта в Брянской области Илья Богданов появился в базе розыска МВД, сообщило РИА «Новости». В качестве основания для розыска указана статья УК. Какая именно — не уточняется.

По данным агентства, Богданова также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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После атаки ДРГ в Брянской области в Сети появлялись сообщения о том, что к теракту может быть причастен человек с такими данными. В частности, ролик с человеком, похожим на Богданова, опубликовали в Telegram антироссийской организации, в которую входят сбежавшие на Украину россияне.

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Группа диверсантов совершила теракт в Брянской области 2 марта. Жертвами стали два мужчины. Их расстреляли в автомобилях. Также ранение получил мальчик 2012 года рождения. Сейчас с ребенком все в порядке. Его прооперировали, школьник восстанавливается после случившегося.