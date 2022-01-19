Предполагаемого сексуального маньяка задержали в Москве

Молодого человека, подозреваемого в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности, задержали на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Речь идет о 21-летнем мужичине. По данным Ивановой, 8 января он напал на 44-леттюю женщину, но она дала ему отпор. Спустя неделю, 14 января, подозреваемый попытался изнасиловать 22-летнюю девушку.

«Благодаря грамотной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве 21-летний подозреваемый в совершении преступлений установлен и задержан», — сказано в сообщении СК.

Сейчас молодого человека допрашивают. Иванова добавила, что подозреваемый может иметь отношение к другим аналогичным преступлениям в столице. В связи с этим жителей Москвы попросили обратиться в следственные органы, если у них есть какая-либо информация об этом.

Для этого можно прийти в правоохранительные органы по адресу: проезд Карамзина, дом 9, корпус 1. Также можно позвонить телефонам: 8 (499) 724-46-90, 8 (495) 690-25-28 или набрать 02.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ о покушении на изнасилование.