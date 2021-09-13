Предполагаемого педофила задержали в Новосибирской области

В городе Искитим Новосибирской области задержали предполагаемого педофила, который приставал к детям. Об этом сообщили в пресс-службе Искитимской межрайонной прокуратуры.

Сообщение о злоумышленнике, который приставал к детям в лесополосе за магазином «Морковка» на улице Советская, поступило правоохранителям накануне. Подозреваемого быстро задержали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сотрудники прокуратуры также намерены проверить работу систем профилактики законодательства на предмет нарушений законов о защите прав несовершеннолетних и об охране прав ребенка. После этого будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее группа депутатов Госдумы предложила задуматься об ужесточении наказания для педофилов. По словам главы комитета нижней палаты парламента по информполитике Александра Хинштейна, речь идет об ужесточении наказания за повторное домогательство детей, за содеянное в отношении двух и более детей. Также пожизненное могут ввести для тех, кто, помимо педофилии, совершил другое тяжкое или особо тяжкое преступление.