Предполагаемого организатора агентства лжериелторов задержали в столице

Предполагаемого организатора агентства риелторов-аферистов задержали в столице, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники открыли агентство недвижимости. Мошенники получали от граждан деньги за услуги по поиску квартир в аренду. Отмечается, что свои обещания они не исполняли. Жилье клиентам не предоставлялось, пишет сайт «Аргументы и факты».

При обыске в офисе организации изъяли компьютерную и кассовую технику, а также смартфоны, ценные бумаги и электронные носители информации. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержан предполагаемый организатор группы.