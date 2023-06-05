Криминал 05 июня 2023, 10:17 Предполагаемого координатора украинской ДРГ поймали в Белгородской области Shot: подозреваемого в координации действий ДРГ подростка задержали в Белгородской области РИА «Новости»

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Подростка, который мог быть координатором атак украинских диверсантов, задержали в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника канала, молодому человеку 17 лет.

Собеседник Shot рассказал, что подозреваемого подростка остановили на КПП «Крутой Лог».

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В телефоне у молодого человека нашли координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских. Кроме того, выяснилось, что он переписывался с кураторами из ВСУ. Чаты с ними выявили при более детальном изучении телефона, добавил источник.

По его данным, подросток является жителем Белгорода. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Официально информацию об этом пока не подтверждали ни правоохранительные органы, ни власти региона.

Накануне, 4 июня, украинская ДРГ совершила новую попытку атаковать территорию Белгородской области. Боевики проникли в село Новая Таволжанка. По противнику нанесли артиллерийский удар.