08 июня 2023, 09:46
Предполагаемого киллера из Казахстана задержали на Пхукете после покушения на россиянина
Shot: на Пхукете задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в покушении на россиянина
Гражданина Казахстана Артура Легая задержали на Пхукете по подозрению в покушении на убийство российского ресторатора. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Источник канала уточнил, что задержание провели в в международном аэропорту Пхукета. Подозреваемый после совершения преступления хотел покинуть Таиланд, добавил собеседник Shot.
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При покушении, по предварительным данным, пострадал 44-летний гражданин России Дмитрий Алейников, владелец одного из популярных на Пхукете ресторанов, уточнил источник.
Подозреваемый напал на ресторатора, когда тот находился в автомобиле, припаркованном перед кафе в районе Чернг Талай. Преступник был на мотоцикле Honda PCX, его лицо скрывал шлем. Он сделал несколько выстрелов в лобовое стекло машины.
По данным Shot, при осмотре полиция выявила в нем четыре отверстия. Пострадавшего при покушении госпитализировали. Врачи провели ему операцию. Сейчас угрозы его жизни нет.
Убийства
Таиланд
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