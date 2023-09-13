Криминал 13 сентября 2023, 14:35 Предлагавших пенсионерам ремонт по завышенным ценам злоумышленников задержали в Петербурге МВД сообщило о задержании обманувших петербургских пенсионеров лжеремонтников РИА «Новости»

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Группу злоумышленников, занимавшихся навязыванием пенсионерам ремонтных работ по завышенным ценам, задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, 18 пожилых горожан отдали лжемастерам 1,75 миллиона рублей.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники навязывали свои услуги пенсионерам по замене окон и проводки, а также замене счетчиков. Но в большинстве случае они ничего не делали или намеренно ухудшали состояние приборов.

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Итоговую стоимость услуг жертвы узнавали уже после завершения работ. При этом их убеждали, что от оплаты выписанного чека отказаться нельзя, так как это якобы угрожает пожароопасной обстановке во всем доме.

Организатором преступной схемы оказался уроженец Казани, который принял на работу трех помощников и 12 лжеремонтников.

После задержания злоумышленников полицейские провели в квартирах злоумышленников и офисах «фирмы» 27 обысков, в ходе которых забрали мобильные телефоны, документы и поддельные удостоверения электриков и монтажников. Всех участников группы задержали в качестве подозреваемых.