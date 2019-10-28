Правозащитница Меркачева отвергла идею частных СИЗО

«Я категорически против этой идеи. В теории перед российским законом все граждане равны. У нас нет Уголовного кодекса для бедных и Уголовного кодекса для богатых», — отметила Ева Меркачева.

Она также заявила, что страны, где действовали частные «каталажки», постепенно отказываются от них. По словам Меркачевой, почти все заключенные, оказавшиеся в таких тюрьмах, не хотят отбывать наказание. «И тот факт, что появляется возможность получить себе особые условия отбытия наказания — это нелогично», — заметила она.

Частные тюрьмы могут появиться в России. Эксперимент начнут с СИЗО Москвы Подробнее

Правозащитница напомнила, что в российских СИЗО уже практикуются «улучшенные» и «ухудшенные» камеры.

«Мы наблюдали такое, например, в „Матросской тишине“: есть относительно приличные камеры, а в подвале, напротив, совершенно адские. Это создает почву для коррупции, для давления на заключенного, которому могут пригрозить переводом в камеру похуже. Конечно, в каждом СИЗО есть свои особенности, но в идеале нужно стремиться к одинаковым бытовым условиям», — сказала она.

Ранее московские правозащитники активно начали обсуждать создание в России частных тюрем. Пока речь идет только о московских СИЗО, но если инициатива окажется инвестиционно привлекательной, ее внедрят по всей стране.