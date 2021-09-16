Правозащитник Мельников объяснил, что может толкнуть заключенного на побег в конце срока

Убийца, приговоренный к 23 годам лишения свободы, сбежал из колонии-поселения под Тюменью. До окончания срока ему оставалось отсидеть два года. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил, что толкает заключенных на побег.

Специалист подчеркнул, что конкретные мотивы, которые толкнули этого преступника на побег незадолго до освобождения, сформулировать, безусловно, сложно. Бывает, что заключенные сбегают из-за того, что на них оказывают давление другие люди в колонии. Причем это могут быть как другие осужденные, так и сотрудники, пояснил он в беседе с «360».

«Заключенные могут сбежать и по причине того, что хотят заняться противоправной деятельностью, отомстить своим заявителям по уголовному делу. Мотивов может быть масса. Другое дело в том, что эта ситуация опять подняла вопрос о том, что возможно надевать на заключенных электронные браслеты», — подчеркнул Мельников.

По его словам, теперь нужно разобраться в том, как администрация колонии это допустила. В колониях такого типа заключенные могут с разрешения начальника ИК находиться без надзора вне колонии-поселения. Но это допустимо только пределах района, где находится учреждение. Выходить осужденные могут только один раз в месяц.

Мельников отметил, что бывают случаи, когда в колонии-поселения приходят начальники, которые работали в ИК строгого режима, и начинают устанавливать более жесткие порядки, муштру. Такое тоже может повлиять на осужденных и спровоцировать побег. По мнению эксперта, на ситуацию с побегами влияет и низкий уровень независимого общественного контроля. Если бы ОНК могли фиксировать нарушения прав заключенных, это тоже могло бы предотвращать такие ситуации.

После возращения сбежавшего преступника ему могут добавить к сроку до пяти лет за побег. Вероятны и какие-то санкции к сотрудникам колонии, которые это допустили.

Осужденный, которого теперь ищут в Тюменской области, был приговорен к 23 годам и четырем месяцам за убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, а также за вымогательство и грабеж. Несмотря на серьезные статьи, в феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение.