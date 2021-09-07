Правозащитник Брод выступил против смертной казни для педофилов

Убийство двух 10-летних девочек в Кемеровской области вновь подняло тему ужесточения уголовного кодекса для педофилов в России. Директор московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что смертная казнь не защитит детей от преступников.

«Очень печально, что наши законодатели тянут с решением вопроса относительно безопасности наших детей и контроля за педофилами. Некоторые нечистоплотные политики пиарятся на этой трагичной теме. Я противник смертной казни, поскольку, как показывает зарубежная практика, это не является панацеей от всех бед», — сказал он.

Брод отметил, что смертная казнь при проблемах в российском правосудии, в работе следственных органов, не нужна. По его мнению, могут пострадать невиновные.

Для решения проблемы эксперт считает, нужно тщательно и грамотно изучить зарубежный опыт.

«В разных странах есть действенные меры: это и реестр педофилов, это и использование электронных браслетов для отслеживания нахождения педофилов, это анонимные центры, куда люди, склонные к подобной деятельности, обращаются, есть медикаментозные методы воздействия на них», — сказал Брод.

Также Брод отметил, что родители не должны без присмотра оставлять детей. Им необходимо проводить с детьми профилактические беседы, чтобы они не поддавались уговорам взрослых, не следовали за ними.

«Сразу же заявляли родителям о подобном контакте. ну и, конечно, стоит подключить к дискуссии педагогов, юристов, психологов, правозащитников. Я надеюсь, что новая Госдума пойдет на такой контакт», — добавил эксперт.