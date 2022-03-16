Правоохранители закрыли финансовую пирамиду

Четверо мужчин задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Филиалы организации работали в разных регионах страны. Мужчины получали деньги от вкладчиков и планировали развивать бизнес — автомойки, сеть каршеринга и сельскохозяйственное предприятие. Но их предприятия прибыли не приносили, поэтому деньги приходилось выплачивать за счет привлечения новых вкладчиков. В 2021 году они перестали выплачивать дивиденды вообще, обманув сотни людей. Заведено уголовное дело по статье «мошенничество».