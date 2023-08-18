18 августа 2023, 12:46
Правоохранители задержали жительницу Нового Уренгоя по подозрению в убийстве сожителя
Правоохранители Ямало-Ненецкого автономного округа задержали жительницу Нового Уренгоя, которая подозревается в жестком убийстве своего сожителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По версии следствия, 17 августа прохожие обнаружили расчлененный труп мужчины в мусорных пакетах. По камерам видеонаблюдения установили, что пакет из подъезда вынесла женщина.
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Отмечается, что сейчас подозреваемая находится в городском следственном отделе.
Преступления
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