Криминал 18 августа 2023, 12:46 Правоохранители задержали жительницу Нового Уренгоя по подозрению в убийстве сожителя

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Правоохранители Ямало-Ненецкого автономного округа задержали жительницу Нового Уренгоя, которая подозревается в жестком убийстве своего сожителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, 17 августа прохожие обнаружили расчлененный труп мужчины в мусорных пакетах. По камерам видеонаблюдения установили, что пакет из подъезда вынесла женщина.

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Отмечается, что сейчас подозреваемая находится в городском следственном отделе.