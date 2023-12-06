Криминал 06 декабря 2023, 13:13 Правоохранители задержали жителя Тюмени, до смерти избившего знакомого из Кургана

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В Тюмени правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жителя поселка Каргаполье Курганской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на СУСК по Кургану.

Во время допроса подозреваемый признался, что был летом в гостях у курганского родственника, где также проживал погибший курганец. Поссорившись с новым знакомым, тюменец нанес ему смертельные травмы, а тело спрятал около трассы Шадринск — Ялуторовск.

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В данный момент подозреваемый находится в СИЗО до выяснения точных обстоятельств дела.