Криминал 28 февраля 2024, 18:40 Правоохранители задержали жителя Приморья по подозрению в поджоге знакомого

Читать 360tv в

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Приморского края, который подозревается в поджоге знакомого. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по региону.

По данным ведомства, приятели распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый избил знакомого бутылкой, тот потерял сознание.

Реклама

Отмечается, что затем мужчина вытащил потерпевшего во двор и поджег заживо.