27 марта 2023, 18:50
Правоохранители задержали жителя Магнитогорска по подозрению в растлении школьницы
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магнитогорска, который подозревается в растлении восьмилетней девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Как сообщило Nation News, в полицию обратилась мать школьницы, которая обвинила своего сожителя в сексуальных домогательствах к дочери на глазах у брата-четвероклассника.
Реклама
Отмечается, что в отношении мужчины, который работает инженером по строительству, возбуждено уголовное дело.
Преступления
Магнитогорск
Реклама
Реклама