Криминал 27 марта 2023, 18:50 Правоохранители задержали жителя Магнитогорска по подозрению в растлении школьницы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магнитогорска, который подозревается в растлении восьмилетней девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как сообщило Nation News, в полицию обратилась мать школьницы, которая обвинила своего сожителя в сексуальных домогательствах к дочери на глазах у брата-четвероклассника.

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Отмечается, что в отношении мужчины, который работает инженером по строительству, возбуждено уголовное дело.