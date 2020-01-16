Правоохранители задержали жителя Ленобласти за секс с несовершеннолетней

По данным издания, о сексуальной связи молодого человека и несовершеннолетней девушки правоохранителям рассказала мойщица посуды, проживающая в Тихвине (Ленобласть). Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и секс с несовершеннолетней.