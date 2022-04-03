Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве в Амурской области

Правоохранительные органы задержали в Амурской области 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщила пресс-служба областного Следкома.

В задержании приняли участие сотрудники уголовного розыска и Росгвардии. Подозреваемый задержан в одном из гаражей на улице Мухина в городе Свободный. При нем правоохранители обнаружили пистолет и гладкоствольный карабин.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», мужчина помещен в СИЗО. Криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы мужчины.

Telegram-канал SHOT сообщил, что жертвами подозреваемого стали 67-летняя женщина и 59-летний мужчина, их тела с огнестрельными ранами обнаружили в доме на улице Ленина.