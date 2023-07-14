14 июля 2023, 16:49
Правоохранители задержали курьеров с наркотиками в Пензенской области
В Пензенской области полицейские вместе со спецназом задержали двух курьеров, которые собирались распространять наркотики в регионе. Об этом написала «Пенза-пресс».
При досмотре автомобиля Volkswagen Polo на трассе М5 стражи порядка нашли под обшивкой задней правой двери неизвестное вещество, расфасованное по нескольким пакетам.
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В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области выяснили, что это наркотик массой около двух килограммов.
Задержанные женщина из Башкирии и мужчина из Тольятти рассказали, что планировали делать закладки. Заведено уголовное дело.
Наркотики
Пенза
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