Криминал 20 июля 2023, 15:32 Правоохранители задержали двух наркоторговцев во Владимирской области

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Во Владимирской области правоохранители задержали двух иностранцев, торговавших наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

У задержанных стражи порядка обнаружили 47 свертков с порошкообразным содержимым и еще четыре таких же изъяли из тайников.

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Экспертиза показала, что в свертках находился героин массой более шести граммов и 24 грамма мефедрона. В отношении подозреваемых завели уголовное дело.