Криминал 29 ноября 2022, 21:55 Правоохранители задержали двоих мужчин за выращивание конопли в Петербурге

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Двое мужчин из Братска приехали в Санкт-Петербург, чтобы выращивать коноплю. Их задержали, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

По данным следствия, мужчины арендовали для незаконной деятельности два таунхауса. У них провели обыски и нашли 100 кустов конопли, шесть килограммов марихуаны и около килограмма амфетамина.

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Подозреваемых задержали. На них завели уголовные дела.

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