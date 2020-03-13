Правоохранители задержали домушника в Ленобласти. Он украл у пенсионера 170 тысяч рублей

По данным издания, домушник ограбил пенсионера седьмого марта. Правоохранителям удалось поймать преступника около одного из домов на улице Новой и изъять у него часть похищенного. Оказалось, что ранее задержанный был неоднократно судим. В его отношении возбудили уголовное дело.