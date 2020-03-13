Правоохранители задержали домушника в Ленобласти. Он украл у пенсионера 170 тысяч рублей
В поселке Янино-1 задержан уроженец Таджикистана, который проник в квартиру пенсионера и украл у него 170 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, домушник ограбил пенсионера седьмого марта. Правоохранителям удалось поймать преступника около одного из домов на улице Новой и изъять у него часть похищенного. Оказалось, что ранее задержанный был неоднократно судим. В его отношении возбудили уголовное дело.