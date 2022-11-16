Криминал 16 ноября 2022, 14:01 Правоохранители вычислили браконьеров из Приморья, которые незаконно рубили деревья

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Жители Приморья незаконно срубили деревья на сумму более 630 тысяч рублей. Личности нарушителей установили, сообщило издание «Восток-Медиа» со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по региону.

Браконьеры вырубили верхушки у 83 пихт и девяти елей объемом около 50 кубических метров. Злоумышленники планировали продать их перед новогодними праздниками местным жителям. Ставить дома такие деревья нельзя, так как они быстро осыпаются.

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Правоохранители передали уголовное дело в прокуратуру.

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