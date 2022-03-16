Правоохранители Волгограда задержали грабившего офисы микрозаймов мужчину

В Волгограде после очередного нарушения закона задержали 38-летнего мужчину, который ранее уже был судим. Он обвиняется в нескольких эпизодах грабежей офисов микрозаймов. Если вина рецидивиста будет доказана, он может отправиться в колонию на срок до семи лет.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на сведения ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина был задержан по горячим следам после ограбления офиса экспресс-кредитования на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда. В минувший понедельник, 14 марта, грабитель ворвался в офис и, угрожая менеджеру расправой, украл из кассы 35 тысяч рублей.

За предыдущие две недели мужчина совершил еще четыре аналогичных преступления в Дзержинском и Тракторозаводском районах. В офис на улице Батова он врывался два раза — 9 и 11 марта. Тогда его добычей стала меньшая сумма — 15 тысяч рублей.

Все украденные средства волгоградец тратил на спиртные напитки и запрещенные вещества.

По факту преступных деяний против мужчины заведены уголовные дела. Он может получить до семи лет тюремного срока. На данный момент решается вопрос о заключении рецидивиста под стражу.