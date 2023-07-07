Криминал 07 июля 2023, 10:18 Правоохранители в Первоуральске начали проверку после отравления подростков алкоголем Прокуратура и СКР начали проверку из-за отравления детей алкоголем в Первоуральске РИА «Новости»

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В Первоуральске несколько детей в возрасте 13-14 лет отравились алкоголем. Правоохранительные органы организовали проверку на предмет продажи некачественного спиртного, сообщило Следственное управление СКР по Свердловской области.

Делом занялся следственный отдел по городу Первоуральску, который выяснил, что после посиделки вечером 6 июля на берегу пруда с признаками отравления алкоголем госпитализировали несколько детей 2009 и 2010 годов рождения. Им назначили лечение, врачи оценили состояние пациентов как удовлетворительное.

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Проверку организовали на предмет наличия признаков нарушения по статье 238 Уголовного кодекса России «Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи опросили очевидцев, назначили судебные экспертизы.

Неустановленные напитки детям купила их знакомая 2003 года рождения, сообщила прокуратура Свердловской области, которая тоже устроила проверку. Спиртное распили в поселке Пильная города Первоуральска. Надзорные органы проверят работу органов профилактики, проконтролируют установление места продажи алкоголя и человека, который купил его детям. В случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.