Правоохранители Ставрополья заявили об участившихся случаях сбыта фальшивых денег

В Ставропольском крае за последнее время участилось число случаев сбыта фальшивых купюр. С таким заявлением выступило региональное управление МВД.

Как пишет newstracker.ru, правоохранители рассказали, что преступники могут имитировать несколько видов защиты купюр, включая водяной знак и защитную нить. Это также относится к микроперфорации и рельефному изображению.

Стоит знать, что поддельные деньги либо не имеют водяных знаков, либо они нанесены на купюры однотонно. Это объясняется тем, что качественно создавать фальшивые деньги достаточно затратно, так как опытные фальшивомонетчики используют недешевое сырье.

Ставропольская полиция отмечает, что в основном фальшивомонетчики предпочитают экономить, что заметно по попадающим в руки правоохранителей экземплярам. Фальшивые купюры отличаются нечетким изображением, осыпающейся краской, чрезмерно плотной бумагой.

В МВД напоминают, что граждане, которым в руки попали фальшивые купюры, должны обратиться в полицию.