Криминал 10 мая 2023, 12:12 Правоохранители раскрыли убийство пенсионерки 11-летней давности в Красноярском крае

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В Красноярском крае полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который может быть причастен к убийству 11-летней давности. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Следсвенный комитет.

В 2012 году мужчина зарезал 80-летнюю жительницу Дивногорска из-за того, что та не одолжила ему денег. В порыве гнева подозреваемый схватил нож и нанес своей соседке несколько ранений, в результате чего та скончалась на месте, написали «Народные новости».

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Материалы дела передадут в суд.