Криминал 06 апреля 2023, 09:27 Правоохранители раскрыли роль приютившего Дарью Трепову петербуржца Приютившего Дарью Трепову жителя Санкт-Петербурга признали свидетелем по делу о терроризме РИА «Новости»

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Обвиняемую во взрыве на Университетской набережной и убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарью Трепову схватили в квартире знакомого. Мужчину, который укрыл ее у себя, привлекли к делу в качестве свидетеля, сообщил источник сайта 78.ru.

Его допросили в Главном следственном управлении Следкома России. Мужчина сказал, что не знал о подготовке нападения, а жену своего друга приютил из добродушия. Хотя правоохранители уверены, что к моменту задержания хозяин квартиры знал о теракте и возможной причастности знакомой, его оставили свидетелем по делу.

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Взрыв в кафе во время творческой встречи Владлена Татарского произошел 2 апреля после того, как Дарья Трепова подарила ему статуэтку. Ее задержали на следующий день в квартире недалеко от станции метро «Парнас». Девушке не помогла смена внешности, а купленным билетом в Узбекистан она не воспользовалась.

В Центре региональных проектов и анализа баз данных сравнили психотип Дарьи Треповой и методы работы организаторов преступления с делом арестованной в 2015 году Варвары Карауловой, которая пыталась примкнуть к исламистам.