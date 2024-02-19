Криминал 19 февраля 2024, 13:55 Правоохранители пресекли канал поступления фальшивых долларов ФСБ выявила и пресекла канал поступления фальшивых долларов

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Российские и киргизские правоохранители выявили и пресекли канал распространения фальшивых долларов США. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Предположительно, поддельные банкноты поступали в Россию и Киргизию из-за рубежа. Канал выявили сотрудники ФСБ и МВД совместно с Государственным комитетом национальной безопасности Киргизии.

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В рамках возбужденных уголовных дел в Москве и Бишкеке установили и задержали трех участников группировки, среди них — два россиянина и один гражданин Киргизии.

«В ходе производства обысков обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также образцы поддельной валюты в различном денежном эквиваленте», — сообщили в ФСБ.

Хорошевский районный суд Москвы приговорил россиян к восьми годам и шести месяцам, а также к семи годам лишения свободы.

В октябре в Екатеринбурге осудили местного жителя, который заработал 30 миллионов евро на сбыте фальшивых евро. Мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.