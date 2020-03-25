Правоохранители Пензенской области нашли осужденных, скрывавшихся от наказания
Более 60 сотрудников управления ФСИН участвовали в операции «Розыск» и задержали подозреваемых, которые пытались уклониться от наказания. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления.
«В итоге задержаны трое подозреваемых в совершении различных преступлений, установлено местонахождение одного человека, пропавшего без вести», — говорится в сообщении.
Также были найдены двое подозреваемых, наказание которых не подразумевает лишение свободы. Также был задержан 39-летний мужчина, приговоренный к четырем годам заключения. Его нашли в автобусе из Москвы в Пензу. Автобус остановили на въезде в город на Суре.