Правоохранители Пензенской области нашли осужденных, скрывавшихся от наказания

«В итоге задержаны трое подозреваемых в совершении различных преступлений, установлено местонахождение одного человека, пропавшего без вести», — говорится в сообщении.

Также были найдены двое подозреваемых, наказание которых не подразумевает лишение свободы. Также был задержан 39-летний мужчина, приговоренный к четырем годам заключения. Его нашли в автобусе из Москвы в Пензу. Автобус остановили на въезде в город на Суре.