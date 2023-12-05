Криминал 05 декабря 2023, 10:22 Правоохранители отследили беглого бизнесмена Гольдмана до Стамбула МВД установило последнее место нахождения беглого бизнесмена Гольдмана заксобрание Красноярского края

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Правоохранители установили последнее место нахождения бизнесмена и экс-депутата красноярского Заксобрания Романа Гольдмана, объявленного в розыск по делу о мошенничестве. Данные об этом озвучил начальник главка МВД Красноярского края Александр Речицкий, сообщило РИА «Новости».

По информации МВД, ранее в региональное главное управление ведомства обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад» в Красноярске. Люди пожаловались на невыплаты. Предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей.

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По версии следствия, одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя средств — бизнесмена Гольдмана.

В конце ноября стало известно, что против него возбудили дело о мошенничестве. Экс-депутата объявили в розыск. Кроме того, более чем на 380 объектов его имущества наложат арест.

Также Росбанк обратился в Арбитражный суд региона с иском о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании.

Во вторник, 5 декабря, Речицкий заявил журналистам, что Гольдман находится не в России. В конце октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее направился в Минск, после чего в Стамбул, следом на Мальдивы и снова вернулся в Стамбул.

«Семья [Гольдмана] покинула страну еще раньше», — уточнил Речицкий.

По его словам, пострадавшие пайщики все еще продолжаются сообщать о невыплатах. В настоящее время, как уточнил начальник главка, идет подготовка постановления о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения в виде ареста и объявлении в международный розыск.

Гольдман был депутатом местного Заксобрания, но 23 ноября его полномочия досрочно прекратили.