Криминал 31 июля 2023, 17:37 Правоохранители накрыли бордель в Центральном районе Петербурга

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В Центральном районе Петербурга правоохранители нейтрализовали бордель, рассчитанный на обеспеченных клиентов и иностранцев. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, стражам порядка удалось задержать пять работниц отеля, хозяйку и еще двоих клиентов. Цены на услуги варьировались от 15 до 20 тысяч рублей.

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На хозяйку заведения правоохранители завели уголовное дело по факту организации притона для занятия проституцией. Расследование дела продолжается.